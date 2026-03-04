【Special Moves Collection】 3月4日 発売 価格：1,320円～ 「Special Moves Collection」Tシャツ ラインアップ MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター 6」とコラボレーションした新コレクション「Special Moves Collection」を3月4日に発売する。 「Special Moves Coll