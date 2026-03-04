スマート・ライフ・プロジェクト事務局は2026年2月27日、「女性の更年期に関する意識の実態」の調査結果を発表した。本調査は更年期に関する意識と実態を把握することを目的に実施したもの。調査期間は2026年2月6日から2月9日、調査方法はネットリサーチ。事前に45歳から65歳の日本在住女性5,059人にスクリーニング調査を実施。そのうち閉経後5年以上経過した女性150人、5年未満の女性150人を抽出し詳細調査を行った。SMIスコア0点