Image: Soundcore 3月2日〜5日までバルセロナで開催のMWC 2026 (Mobile World Congress)に合わせて、Ankerが展開するオーディオブランドSoundcoreがヘッドホン新作「Space 2」を発表。“旅向け”だというSpace 2、アピールポイントはそのバッテリーもちのよさです。最大70時間も音楽、聴けますSoundcore Space 2最大のウリは、最大70時間という長時間バッテリーもち。ANC機能搭載ヘッドホン