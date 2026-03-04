3月4日 発表 画像は「オーバーウォッチ」のもの Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用シューティング「オーバーウォッチ」において、「NieR（ニーア）」シリーズとのコラボが決定した。 本コラボは海外版の「オーバーウォッチ」公式Xにて告知さ