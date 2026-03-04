高橋宏斗は2回3奪三振、無安打無失点も「もう一つ状態を上げたい」野球日本代表「侍ジャパン」の高橋宏斗投手（中日）は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」阪神戦に先発し、2回無安打無失点と好投した。スプリットで3三振を奪い、勝利投手になった。今大会もチーム最年少となる23歳の中日エースは万全で本番に挑む。「結果が欲しかったので。本番前の最後の登板で。良い感