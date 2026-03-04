“オービスもどき”が急増中深夜の高速道路を走っていると、突如として頭上に現れる「不気味な監視機器」に肝を冷やした経験はないだろうか。支柱には四角いアンテナ、そして路面を睨みつけるカメラと、赤外線ストロボらしき黒い箱――。さらに不気味なことに、夜間走行中、その機器が一瞬だけ「チラッ」と赤く発光することがある。〈あれ、こんなところにオービス（自動速度取締機）なんてあったっけ……？〉思わずブレーキペダル