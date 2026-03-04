【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】森友文書開示の道を開いた加藤勝信前財務相が自死職員の墓参り 大臣経験者では初めて「この3月7日は赤木俊夫さんのご命日であります。公務員としての誇り、確固たる使命感のもとで日頃から誠実に職務に励んでこられたと承知しております。ご命日を迎えるにあたり改めてご冥福をお祈り申し上げます」片山さつき財務大臣が3日の会見で語った。大臣が職員の命日について触れることなどめったにない