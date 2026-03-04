３日、イランから退避し、トルクメニスタン・セラフスで車に乗り込む中国人ら。（セラフス＝新華社配信）【新華社セラフス3月4日】イランからトルクメニスタンに退避していた中国人の第1陣25人が4日未明、空路で帰国の途に就いた。25人は3日午後にトルクメニスタン・セラフスの出入国検査所を通って入国していた。３日、イランから退避し、トルクメニスタン・セラフスで車に乗り込む中国人ら。（セラフス＝新華社配信）