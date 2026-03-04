Mr.Childrenが、25日に発売となる通算22枚目のニューアルバム『産声』から、タイトル曲「産声」をきょう4日に先行配信リリースした。また、午後8時には同曲のミュージックビデオをYouTubeにてプレミア公開する。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ同作のレコーディングには、世武裕子（ピアノ）、山本拓夫（サックス＆フルート）、西村浩二（トランペット）、半田信英（トロンボーン）が参加。カバーアートのディ