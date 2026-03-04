「ベースボールアメリカ誌」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場ロースターに名を連ねるMLBの有望株の中で、特にオーストラリアのトラビス・バザーナ（23）に注目している。身長1メートル80、体重90キロ。ガーディアンズ傘下の二塁手で、ガーディアンズではトップの有望株、メジャー全体でも22位である。卓越した打撃力を持ち、近い将来、同球団の正二塁手として定着すると期待されている。2022年に渡米し、オ