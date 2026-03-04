料理家の栗原はるみさん（７８）が４日、ＮＨＫ総合「あさイチ」に出演し、料理家となったのは７年に亡くなった最愛の夫、玲児さんの言葉がきっかけだったと話した。栗原さんは著書『ごちそうさまが、ききたくて。』（文化出版局）をはじめ、累計発行部数は３２００万部を超えている。栗原さんは「人生を楽しむ１００のリスト」を作った。リストは「やりたいこと挑戦したいこと」をメモし、栗原さんは「書いてみると分かりやす