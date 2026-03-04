タレントでモデルの本田紗来（18）が、4日までにインスタグラムを更新。自身の高校の卒業式に駆けつけた姉、本田望結（21）とのツーショットを公開した。2日の投稿で「高校を卒業しました」と報告し、明大八王子の校門前で、制服姿で撮った写真や卒業証書、花束を持った写真をアップ。芸能活動と並行しながら通学した3年間を振り返っていた。今回の投稿では「みゆが卒業式に来てくれました」と、姉に肩を抱かれた写真も公開し、「