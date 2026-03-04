県内で枯れ草が燃える火災が相次ぎました。警察などによりますと2日午後2時半前、新潟市江南区横越の阿賀野川の河川敷で「土手道路付近が100mくらい燃えている」と、車で走行中の目撃者から110番通報がありました。 河川敷の枯れ草が燃えていて消防車5台が出動し、約1時間後に消し止められました。この火事で約1440㎡が燃えましたがケガ人はいません。 また、佐渡市北立島では2日午後3時半すぎ、休耕田で「田んぼの