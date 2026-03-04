「かけ子」などをしていた交際相手に詐欺のマニュアルを送り、詐欺をほう助したとして23歳の女が逮捕されました。【映像】連行される高岡莉優容疑者の様子高岡莉優容疑者（23）は、去年、交際していた20代の男に詐欺のマニュアルを送るなどして詐欺をほう助した疑いがもたれています。警視庁によりますと、高岡容疑者はかけ子などをしていた男から過去に男が使っていた携帯電話に保存されていた詐欺のマニュアルを携帯で撮影