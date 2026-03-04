【ドバイ＝吉形祐司】イランのファルス通信によると、中部のイスラム教シーア派聖地コムで３日、死亡した最高指導者アリ・ハメネイ師の後継者を選ぶ「専門家会議」の建物が攻撃を受けた。会議は別の場所で開かれており、同通信は選出作業が最終段階に入ったと伝えた。最高指導者が死亡した場合、後任は憲法の規定で専門家会議が選出する。２日には専門家会議が利用する首都テヘランの建物も攻撃を受けた。死傷者はなかったが、