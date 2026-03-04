未明から早朝にかけて千葉県や埼玉県で住宅が燃える火事が相次ぎ、焼け跡から合わせて3人の遺体が見つかりました。【映像】黒焦げになった住宅（現場の様子）午前2時半ごろ、千葉県茂原市で「爆発音がして炎が見える」と消防に通報がありました。木造2階建ての住宅が燃え、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢や性別のわからない遺体が見つかりました。警察によりますと、この家に住む80代の母親と60代