12年前、東京・荒川区で起きた未解決の強盗致傷事件で、44歳の男が逮捕されました。捜査員が数十人の写真と見比べ、特定に至ったということです。警視庁によりますと、大沢翔太容疑者は2014年、荒川区の路上で女性を突き飛ばし手提げカバンを奪ったうえ、全治2か月のケガをさせた疑いがもたれています。現場周辺の防犯カメラには男が映っていたものの特定ができず、事件は12年間未解決のままでしたが、再捜査を進めた尾久警察署の