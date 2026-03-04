お笑い芸人くまだまさし（52）が4日までにXを更新。ダウンタウン松本人志（62）が出演するCMに言及した。松本は1日、美容整形外科「高須クリニック」のCMに“一瞬”登場。今回のCM出演で約2年ぶりの地上波“復帰”を果たしたことになる。CMは高須克弥院長が海外の上空でヘリコプターに乗っているシーンなどで始まる。その後、複数の人と会議している映像になり、その参加者の1人として黒縁のメガネをかけ、長髪のかつらをかぶり、