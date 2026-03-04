総合格闘家でタレントの秋山成勲（チュ・ソンフン）が、妻SHIHOとの金銭事情について持論を展開し、注目を集めている。秋山は、3月3日に放送されたJTBCのバラエティ番組『一人ではできない』（原題）に出演し、多彩なトークを繰り広げた。【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開まず、イ・デホが「生まれ変わっても今の妻と結婚する」と断言。さらに「妻とは1日最低5回、必ずビデオ通話をする」と明かし、出演者一同を驚かせた