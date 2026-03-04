ボーイズグループBTSが、14曲の膨大な叙事を込めた新アルバムで、再び世界の音楽市場を揺るがす。3月4日、BTSは公式SNSを通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』のトラックリストを電撃公開した。【写真】JIN、抜群のスタイル際立つ“爽やかSHOT”アルバムのロゴと強烈な赤いテープのデザインが調和したイメージは、公開直後から世界中のファンの視線を釘付けにし、カムバックへの期待を一気に高めた。同アルバムには、タイトル曲『SW