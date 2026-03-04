弁当チェーンのほっともっとは、3月4日(水)から「海鮮天丼」を販売する。ぷりっとしたエビ2尾、食べ応えのあるイカに加え、アジの海鮮3種と、サツマイモ、レンコン、スナップエンドウの野菜3種を盛り合わせた。価格は690円。全国2,425店舗で販売予定。〈地域に合わせたこだわりのたれと充実のラインアップ〉「海鮮天丼」は、合計6種類の天ぷらを味わえる期間限定の人気商品。天丼のたれは地域ごとに異なり、東日本は2種類の醤油と