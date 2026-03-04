【新華社南昌3月4日】中国江西省南昌市でこのほど、旧正月の伝統行事「灯棍節」がにぎやかに行われた。村人たちが128本のやす（漁具）を使い、高さ36メートルの灯棍と呼ばれる祭礼用の柱を立てた。柱は三つの節からなり、頂部には平安や繁栄への願いをこめた青竹が取り付けられた。灯棍は旧暦1月12日に立てられ、16日に倒される。（記者/郭傑文）