K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が4日までに自身のインスタグラムを更新。いちご狩りショットとともに最近の心境を吐露した。自身のインスタグラムで「家族、周りの人を大切に想い、相手もそう想ってくれる人が居てくれるのが当たり前じゃないし何より幸せです。一度きりの人生、さいごまで懸命に生きることを教えてくれた、じいのためにも自分に嘘はつかず生きていきたいって毎日考えてるし、そ