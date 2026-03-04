フランスのマクロン大統領は、緊迫するイラン情勢を受け原子力空母や戦闘機を地中海に派遣すると発表しました。【映像】マクロン大統領「地中海へ向けて進路を取るよう命じた」マクロン仏大統領「私は空母『シャルル・ド・ゴール』、戦闘機およびフリゲート艦による護衛部隊に対し、地中海へ向けて進路を取るよう命じた」マクロン大統領は3日、国民向けの演説で「戦争が地域全体に拡大している」と危機感を表明しました。その