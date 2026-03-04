大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」による、古着リメイクコンテスト「roop Award 2025-2026」の最終審査および授賞式が、2026年3月22日に開催されます。本イベントは、国内最大級のファッションの祭典「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」の関連イベントとして行われ、一般の方も無料で観覧が可能です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち