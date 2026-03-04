三重県鳥羽市にあるミキモト真珠島で、春にちなんだジュエリーの展示が行われています。ミキモト真珠島の中にある真珠博物館では、ジュエリーを通して季節感を味わってほしいと「春」をテーマにした明治から昭和に作られたクラシックジュエリー14点を展示しています。春の代表的な植物である桜やシロツメクサなどをモチーフにした帯どめやペンダントが並び、やわらかな光をまとった真珠のジュエリーを見た人たちは「かわいい」など