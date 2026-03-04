卒園式を前に園児たちに大切な思い出を残してもらおうと、卒園アルバムなどの「思い出をしまう箱」を地元木箱メーカーが贈呈することになりました。三重県津市にある認定こども園「こどもの杜ゆたか園」の卒園児26人に寄贈されるのは、ロゴと子どもたちの名前がレーザーで刻印された木製のメモリーボックス。思い出のアルバムが入るA4サイズとなっていて、卒園後も家庭で活用できるように深さ5センチとなっていて、さまざまな用途