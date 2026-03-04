1月の三重県内の有効求人倍率は前月を下回り3カ月ぶりに減少しました。三重労働局の発表によりますと、1月は有効求人数は減少し、有効求職者数が増えたため、県内の有効求人倍率は前の月から0.03ポイント下回って1.16倍となりました。建設業や製造業、宿泊業など18業種中、12の業種で新規の求人数が減少していて、多くの産業で人手不足が続いている中、物価高騰などの影響で採用に慎重な企業が多いということです。県内の雇用情勢