フリーアナウンサーの望月理恵さんは3月1日、自身のInstagramを更新。モデル撮影の美脚ショットを披露しました。【写真】望月理恵の圧巻美脚ショット「マジでかわいすぎる」望月さんは、「この撮影がどんな仕上がりになるのでしょうかまたお知らせします」とつづり、2本の動画と3枚の写真を投稿。モデル撮影のオフショットです。白いブラウスに黒い超ミニ丈のスカートを合わせた衣装を着用しています。どのショットでも、すらり