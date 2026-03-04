三重県四日市市で元従業員の男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた元経営者の男らの裁判員裁判で、津地方裁判所は求刑通り2人の被告に懲役10年の実刑判決をそれぞれ言い渡しました。傷害致死と逮捕監禁致傷の罪に問われていたのは、四日市市の元飲食店経営・今村健一郎被告（44）と元従業員の丹羽正和被告（43）の2人です。起訴状などによりますと、2人は共謀の上、一昨年の2月、今村被告が経営していた飲