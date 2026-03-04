都会の夜に似合う大人びたタント カスタムが登場2026年2月13日から2月15日にかけてインテックス大阪で開催された大阪オートメッセ2026において、ダイハツは「タント カスタム クロメキ」を展示しました。タント カスタム クロメキは、2025年式の「タント カスタム」のNA仕様をベースに、都会の夜に似合う迫力が表現されたコンセプトモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新「タント」です！（36枚）パワートレ