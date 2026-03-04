台湾代表の徐若熙がWBC開幕戦の豪州戦で先発するWBCチャイニーズ・タイペイ代表の徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、5日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・豪州戦で開幕投手を務めることが決まった。4日に東京ドーム内で行われた前日会見に出席。「開幕戦の重要性は十分に理解している。1球1球に全力を注ぎ、準備してきたものを全て出し切りたい。自分のベストを尽くして、初戦の勝利をつかみたい」と