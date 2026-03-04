仙台管区気象台発表 【画像】東北・全国の天気 東北太平洋側では、急速に発達する低気圧の影響により、４日夜から５日朝にかけて大雪となる所がある見込みです。また、５日夕方にかけて、雪を伴った北よりの強い風が吹き、海上では６日にかけて、うねりを伴い、しけの状態が続くでしょう。大雪や風雪、高波に注意・警戒してください。 ［気象概況］低気圧が伊豆諸島付近にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は急速に発達