まさにチームの中心だ。佐野航大と小川航基を擁するNECは現地３月３日、KNVBカップ（オランダ杯）準決勝で、PSVと対戦。国内リーグ首位を独走する強豪を３−２で撃破し、決勝進出を果たした。小川はベンチ入りも出番なしに終わった一方、佐野はフル出場し、確かな結果を残した。開始６分で先制するも、逆転されて迎えた37分だった。ペナルティアーク付近でセカンドボールに反応した日本代表MFは、ヘッドで右サイドに展開。