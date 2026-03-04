嵐の二宮和也が４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」の撮影現場の迫力に圧倒されていることを明かした。２００２３年に放送し、大ヒットしたＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」の続編が現在撮影中。このドラマに出演している二宮は「今日もＶＩＶＡＮＴ（よし、言えた。）の撮影」と投稿。以前の投稿でスペルを間違えたことを反省してか、しっかりと「ＶＩＶＡＮＴ」と書いた上で「しかし凄い現場だよ