１３日からのライブツアーをもってグループ活動を終える嵐の新曲「Ｆｉｖｅ」が、４日午前０時に配信リリースされた。嵐のシングルは２０２０年１０月の「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」以来約５年５か月ぶり。グループが公開した動画で、リーダーの大野智は「本当にねぇ、嵐っぽいのよ」と新曲を表現。二宮和也が「懐かしいです、５人で歌ってる感じが」と言えば、相葉雅紀は「Ｊポップですね。これぞ、まさに。細胞レベルで