３月１日のチューリップ賞・Ｇ２を制したタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が左前第一指骨の剥離骨折により、近日中に骨片摘出手術を行うことが分かった。３月４日、管理する松下調教師が明らかにした。同馬は重賞４度目の挑戦だった同レースで勝利。桜花賞トライアルを制し、本番でも有力候補の１頭とされていた。松下調教師も「復帰は秋になると思います。残念です」と説明した。