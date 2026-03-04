「SES企業」の元従業員ら3名が、企業から経歴詐称するよう強要されて詐欺行為に加担させられたうえに、早期退職を余儀なくされたとして、企業の経営者ら個人2名（X氏、Y氏）を被告として訴えた民事裁判で、2月6日、最高裁は被告側の上告を棄却、ないしは不受理とした。これにより、合計約872万円（遅延損害金含む）の損害賠償を命じた高裁判決が維持され、確定した。 SES（システム・エンジニアリング・サービス）は、取引