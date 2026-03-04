アルコールと自律神経の深い関係とは！？ 過度の飲酒は自律神経を乱す アルコールを飲むとストレスがやわらぎ、心身の不調が解消されるという人もいますが、それは明らかな誤りです。 アルコールで意識が麻痺して「気分がいい」と錯覚するだけのこと。本当はアルコールの刺激で交感神経が過度に優位になり、自律神経はむしろ乱れる傾向にあります。 また、アルコールを多量に摂取すると体が脱水