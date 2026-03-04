【色不異空】物質すべては「空」？般若心経が教える“執着”を手放すヒント 色不異空（しきふいくう） 般若心経で、観自在菩薩は３回、「舎利子よ」と呼びかけています。漢訳では最後の呼びかけを省いていますが、原典では３回です。ということは、伝授の内容は大きく三つにわかれていると考えてよいでしょう。 ここから始まる最初のパートは、観自在菩薩が見極めた「五蘊皆空」についての説明です。五蘊とは、先にあげた