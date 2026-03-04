日本時間１０時３０分に中国製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30 予想49.2前回49.3（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30 予想49.5前回49.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)