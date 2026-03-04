日本時間１０時４５分に中国RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45 予想50.1前回50.3（RatingDog製造業PMI)