２月２８日、双鴨山市にある黒竜江北大荒農業友誼分公司で、整備・点検を終え整然と並べられた農機具。（ドローンから、双鴨山＝新華社記者／王松）【新華社双鴨山3月4日】中国黒竜江省で現在、春季の農耕準備が本格化している。双鴨山市では、水稲育苗ハウスの除雪やビニール張りが急ピッチで進められ、農機具の整備・点検、種子や肥料の現場への供給も加速している。年間の食糧安定生産と増産に向けた基盤づくりが進む。同省の