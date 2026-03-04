倒木の影響で東京駅から盛岡駅の間で運転を見合わせていた東北新幹線が再開しました。【画像】東京駅の様子JR東日本によりますと、東北新幹線は午前5時50分ごろに新白河駅と福島駅の間で起きた停電トラブルの影響で、東京駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせていました。係員が現地で確認作業をしたところ、倒木が原因だったことがわかりました。その後、倒木の撤去作業が行われ、先ほど運転を再開しました。（ANNニュ