【「いのちの器」100巻】 4月16日発売 価格：880円 「いのちの器」100巻書影 上原きみ子氏によるマンガ「いのちの器」が、3月3日発売の「フォアミセス」4月号に掲載の第392話で完結した。最終巻となるコミックス100巻は4月16日に発売される。 「いのちの器」は、産婦人科医の有吉響子が、夫や子どもたち、そして様々な事情を抱えた患者たちと出会いながら、命の尊さや家族の