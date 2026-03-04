キャリアバンクがストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４９６円でカイ気配となっている。北洋銀行が３日の取引終了後、キャリアＢに対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株１７５５円で、キャリアＢの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。北洋銀は人材サービスを手掛けるキャリアＢを子会社化することで、北海道地域における人材供給機能の高度化など