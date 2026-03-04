日本リーテックが３日続落している。３日の取引終了後に、２月２０日に発表した１４９万４８００株の売り出しと最大２２万４２００株のオーバーアロットメントによる売り出しに関して、売出価格が２９３４円に決定したと発表しており、これにサヤ寄せする格好となっている。 出所：MINKABU PRESS