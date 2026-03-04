「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、エコモットが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社は２日に藤山水産加工（北海道白糠町）の株式を取得し、子会社化したと発表。センサーやカメラで取得したデータをもとに、機械が自律的に判断・動作する「フィジカルＡＩ」を水産加工現場で活用するとしており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。