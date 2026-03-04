４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円５４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。 ３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７４銭前後と前日に比べ３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。有事のドル買いで１５７円９０銭台に上伸したあとは一服商状となったが、米長期金利の上昇が追い風となって堅調に推移し