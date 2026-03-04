三菱ガス化学が急反落している。同社は３日、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、サウジアラビアからのメタノール供給状況を発表。業務委託している海上運送会社の判断も含めてホルムズ海峡の通行ができない状況であり、メタノールの輸送に影響が出ているとしたことが嫌気されている。同社では、バックアップ手配を行うことで日本国内向けの供給維持に努めるものの、状況が長期化する場合には調達コストに更